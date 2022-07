Au cours d’une dispute à propos d’un appartement à la Cité Mixta : Le courtier poignarde son locataire à l’épaule Poursuivi pour troubles à l’ordre public, violences et voies de faits réciproques ainsi que détention d’armes blanches, les deux protagonistes ont été écroués. Les faits se sont déroulés à la cité Mixta. Les faits opposent un courtier qui, après avoir loué un appartement pour deux jours à un particulier, a voulu donner l’appartement en question à quelqu’un d’autre avant l’expiration des 48 heures convenus avec le premier client ! Ce qui a mis en colère ce dernier. Il s’en est suivi une violente bagarre au cours de laquelle chacun des antagonistes a sorti un couteau.

Selon les éléments de la brigade de recherches des Parcelles Assainies, c’est au cours d’une patrouille dans le secteur de la cité Mixta qu’ils sont tombés sur une bagarre opposant les nommés Hafiz Cissé, courtier, et Abdou Lahad Fall. S’étant approchés, ils ont constaté que le sieur Hafiz Cissé avait poignardé son protagoniste au niveau de l’épaule droite.



D’après les informations recueillis sur les lieux, le mis en cause, Hafiz Cissé, aurait donné en location un appartement à la cité Mixta au nommé Abdou Lahad Fall pour une durée de deux jours.



Cependant, au terme de ce contrat, le susnommé Hafiz Cissé aurait conclu un autre contrat avec un autre client sans aviser le locataire. Ce dernier a été très surpris de voir le courtier le sommer de quitter les lieux alors qu’il voulait renouveler son séjour.



C’est ainsi que le sieur Fall s’en est pris au courtier avec des propos aigres doux avant que les choses dégénèrent en une rude bataille au cours de laquelle chacun d’entre eux s’est procuré un couteau. On connaît la suite puisque Abdou Lahad Fall s’en est ainsi sorti avec une blessure à l’épaule.



« Le sieur Hafiz Cissé a commencé à menacer le sieur Abdou Lahad Fall parce que, selon lui, ce dernier l’a humilié devant ses voisins en lui donnant un coup de poing. Après quelques échanges houleux, Hafiz Cissé a quitté les lieux. Son protagoniste s’est introduit dans une boutique où il a acheté un couteau pour ensuite suivre le sieur Cissé. C’est ainsi que je l’ai suivi, mais arrivé sur les lieux, j’ai trouvé par terre le sieur Abdou Lahad Fall qui a été poignardé par le nommé Hafiz Cissé », a raconté un témoin aux enquêteurs.



Au terme de leurs auditions, le courtier et son client ont été tous les deux écroués.

