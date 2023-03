Au féminin....: Bonne fête du 8 mars à toutes les femmes du monde

En nous référant à la chanson de Viviane Chidid dans laquelle, elle rappelait que la femme jaillit des côtes gauches de l'homme, l'on ne saurait éluder la féminité masculine qui gît en nous.



Célébrer la femme en un jour serait pure utopie, tellement elle demeure indispensable, voire l'essence de la vie, car donnant naissance depuis Eve (Awa).



Toutes nos pensées vont à l'endroit de ces braves dames et demoiselles qui, à longueur de journée, travaillent sans relâche pour nourrir leur famille.



Le rôle de chef de famille leur revient de droit. Depuis la grossesse, jusqu'à l'accouchement, en passant par l'éducation, les soins aux enfants, la chaleur maternelle, la Femme demeure encore un mystère de l'humanité. Créature mythique et mystique, nous, hommes, leur devons tout dans la vie.



Vous qui vous levez tôt le matin pour arpenter les artères de la ville et ne revenez qu’à la tombée de la nuit, pour assurer un avenir meilleur à votre progéniture, méritez d’être célébrées.



Vous êtes la vie, l’amour, le bien, la douceur et par dessus tout, vous détenez des droits non négociables, méconnus d’aucun homme sur terre.



A nos mères, nos épouses, nos filles et nos sœurs, nous vous disons chapeau bas !



Que le Tout Puissant vous couvre de miséricorde et répande sur vos frêles épaules, sa grâce éternelle.

Un jour, une semaine, un mois, une année, nous ne cesserons de vous célébrer.



Jerejeuf.



Michaelou Ba

Directeur Général

Groupe Leral Médias