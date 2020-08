Au gnouf pour abus de confiance portant sur 19 millions F CFA: Comment Marabout Fall, un Mauritanien a « driblé » un commerçant yéménite… Mahdi Alsamewi, opérateur économique de nationalité yéménite, qui nourrissait une confiance aveugle envers son ami commerçant T.L. dit « Marabout Fall », n’oubliera pas de sitôt l’acte malsain que lui a fait son camarade. L’homme en question qui s’active dans la commercialisation de noix de cajou a eu à remettre plus de 19 millions à son fournisseur « Marabout Fall » qui, par la suite, a pris la tangente.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 13:30

Selon les sources du Quotidien « L’As », le Yéménite qui était à Ziguinchor dans le cadre de la commercialisation de noix de cajou a été contacté par T.L. dit « Marabout Fall ». Le Yéménite a manifesté à son fournisseur Marabout le désir de passer des commandes de noix de cajou en permanence.



Et les deux hommes d’affaires commencent leurs transactions commerciales sans problème. Ce qui va pousser le Yéménite à nourrir une véritable confiance envers Marabout Fall. Sur ce, l’opérateur yéménite dégaine une somme de 19 millions qu’il remet à Marabout pour passer une commande de plus de 42 tonnes de cajous.



Mais T.L., après avoir empoché l’argent, a pris la fuite. L’homme du Yémen, voyant qu’il a été roulé dans la farine, est parti au Commissariat central de Ziguinchor pour déposer une plainte pour abus de confiance. Sans tarder, les hommes du Commissaire central de Ziguinchor activent l’enquête et arrivent par un système de géolocalisation de portable à situer le fugitif à Tambacounda.



Sur ce, les limiers de Ziguinchor, en collaboration avec leurs collègues de Tamba, font alors une visite inopinée dans la capitale orientale pour appréhender T.L. alias « Marabout Fall ».

Malheureusement pour lui, Marabout Fall a été alpagué à Tambacounda par les limiers de Ziguinchor avec un système de géolocalisation, avec l’appui de leurs camarades de la capitale orientale.



Cueilli et conduit à Ziguinchor, Marabout Fall qui reconnaît les faits a déclaré qu’il n’était pas en mesure de dire la destination des fonds reçus de la part de l’opérateur yéménite, avant de promettre un remboursement de l’argent car devant vendre sa maison et ses biens. Par la suite, il a été placé en garde à vue a déféré le 20 août dernier au parquet pour abus de confiance par le Commissariat central de Ziguinchor.



