Au moins un mort et 37 blessés dans une bousculade avant le match Madagascar-Sénégal

Au moins une personne est morte et 37 autres blessés dimanche lors d'une bousculade survenue à l'entrée d'un stade de la capitale malgache Antananarivo avant le coup d'envoi d'un match de football entre Madagascar et le Sénégal, a appris l’AFP de source hospitalière.



«Il y a eu une bousculade devant le stade (...) pour l'instant nous avons un bilan d'un mort et 37 blessés», a déclaré devant la presse le directeur de l'hôpital Hrja, Oliva Alain Rakoto.



AFP

