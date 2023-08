Au nom de l’entreprenariat féminin : «Jiguen Jambar» rend hommage à Abdoulaye Dièye , le Dg de l’Aibd Si l’entreprenariat féminin a connu une proportion fulgurante à Thiès et ailleurs dans le pays, c’est en grande partie grâce au directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass. D’où toute la pertinence de l’hommage rendu par l’association des femmes «Jiguen Jambar» qui a organisé un grand Sargal en l'honneur de Abdoulaye Dièye dont les mille et une qualités sont vantées par celles-ci.

«Abdoulaye Dièye n'a jamais cessé de jouer sa partition depuis 2019 pour la vie politique de la coalitionBby», a d’emblée rappelé Marième Diop Sylla.



La responsable apériste, qui a pris part à cette grande mobilisation à laquelle plusieurs grands responsables de Bby étaient présents, a félicité ces braves dames et le Dg de l'Aibd qui, selon elle, «depuis que le Président Macky Sall a été élu à la tête du pays, il y a plus de dix ans déjà, le nombre de femmes entrepreneurs a beaucoup augmenté».



La présidente de l'association des femmes «Jiguene Jambar» a pour sa part magnifié la constance, la présence d'esprit et l'engagement d'Abdoulaye Dièye auprès des jeunes, des femmes et de toute personne qui sollicitent son aide pour l'intérêt des Thiessois.



«Il est presque partout. Une telle personne mérite d'être soutenue. Il a un cœur d'or et a commencé à faire de bonnes actions avant d'être dg de l'Aibd», témoigne Aminata Gueye Sy. Le président du mouvement «Siggi Jotna» et membre de la coalitionBby a réitéré son engagement à accompagner davantage ces femmes pour leur vision, leur bravoure à œuvrer pour le développement du pays.



«Ce sont des femmes leaders et des entrepreneurs qui méritent soutien et appui où qu'elles se trouvent.Etje pense que ce pays ne peut pas se développer sans les femmes. Nous allons les accompagner dans leur autonomisation, nous allons les capaciter et nous allons les financer pour les appuyer dans leurs projets», promet Abdoulaye Dièye.



Car, indique le Dg de l'Aibd, le Président Macky Sall a placé les femmes etles jeunes au cœur de ses préoccupations.Et d’ajouter: «Soyez rassurées, car vous avez un leader dont le seul but, c'est d'accompagner les politiques publiques et le développement deThiès».



Revenant sur le choix du candidat de Bby, M. Dièye a lancé l’appel suivant : « Sous peu, le Président de la République va choisir le candidat idéal de Benno BokkYaakaar en vue de l’élection présidentielle. En effet, nous resterons toujours fidèle à Son Excellence, Macky Sall pour travailler sans répit comme d’habitude avec le futur leader de BBY qu’il va nous présenter »



Composée de plusieurs groupements de femmes du département, ces femmes de l’association «Jiguen Jambar», qui s'activent dans l'entrepreneuriat féminin, ont bravé la pluie pour rendre un vibrant hommage au fils de Thiès. «Un homme social» qui, selon elles, ne ménage aucun effort pour répondre favorablement aux différentes sollicitudes des jeunes et femmes conformément aux attentes du Président Macky Sall.

