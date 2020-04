Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Avril 2020 à 21:32 | | 0 commentaire(s)|

Monsieur Abdoulaye Bamba DIALLO, Journaliste est nommé Président du conseil d’administration de la Société Sénégalaise de Presse et de Publicité « le SOLEIL », poste vacant ;

Madame Khadija SY est nommée Président du Conseil d’Administration du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose, Poste vacant ;

Monsieur Aliou SOW, matricule de solde N°608 531/K, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Anglais (études africaines) à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur Amadou Tidiany DIALLO, matricule de solde N°101 142/C, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : langue arabe à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur Pierre SARR, matricule de solde N°103 987/D, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : littératures des langues à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur El Hadji Cheikh KANDJI, matricule de solde N°606 756/D, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Anglais à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur Sylvain Landry Birane FAYE, matricule de solde N°100 977/H, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Sociologie-anthropologie de la santé à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur Amade FAYE, matricule de solde N°377 371/F, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : lettres modernes, littérature africaine orale à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur Daha Chérif BA, matricule de solde N°100 755/F, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Histoire sociale à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Madame Fatou Diallo AGNE, matricule de solde N°101 224/B est nommée Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Biochimie à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur Roger Clément Kouly TINE, matricule de solde N°619 852/I, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Parasitologie-Mycologie à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Madame Ndeye Fatou Coulibaly NDIAYE, matricule de solde N°106 028/A, est nommée Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Orthopédie-Traumatologie à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur Daouda DIA, matricule de solde N°100 811/G, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Gastro-entérologie et hépatologie à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur Papa Saloum DIOP, matricule de solde N°101 414/E, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Chirurgie générale à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Madame Fatou Leye BENOIST, matricule de solde N°102 936/I, est nommé Professeur titulaire de classe normale, 1er échelon, spécialité : Odontologie conservatrice à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar ;

Monsieur Abdoulaye SIDIBE, Ingénieur agronome, matricule de solde n° 501 755/C, précédemment directeur régional du développement rural de Kolda, est nommé Directeur régional du développement rural de Thiès, en remplacement de Monsieur Mamadou GUEYE admis à faire valoir ses droits en une pension de retraite ;

Monsieur Brahima Mamadou BA, Ingénieur agronome, en service à la direction de la modernisation de l’équipement rural, matricule de solde n° 513 874/B est nommé Directeur régional du développement rural de Kolda, en remplacement de Monsieur Abdoulaye SIDIBE appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Daouda HANE, Ingénieur agronome, matricule de solde n° 663 750/A précédemment Chef du service départemental du développement rural de Kédougou, est nommé Directeur régional du développement rural de Kédougou, en remplacement de Monsieur Tamsir SAKHO appelé à d’autres fonctions ;



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos