Aubin Sagna décompte 133 accidents sur l’autoroute Ila Touba...et dévoile la vérité sur les prix du péage

Jeudi 4 Juillet 2019

Le coût du péage jugé très cher par les populations, a été au centre des discussions entre les autorités du ministère et le Collectif des usagers. C’est à cette occasion que le secrétaire général du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Aubin Sagna a fait une révélation sur le prix du péage sur les tronçons Ila Touba - AIBD. « Si nous avions appliqué la vérité des prix sur les autoroutes, c’est-à-dire en prenant en charge le paiement du prêt, en supportant tant toutes les charges, on aurait dû multiplier au moins par 4 le prix », a-t-il soutenu.



Par ailleurs, M. Sagna a fait état des accidents sur l’autoroute Ila Touba entre janvier et juin. Selon lui, 133 accidents ont été dénombrés sur l’autoroute Ila Touba entre janvier et juin 2019.



Le SG du ministère des transports terrestres et du Désenclavement, Aubain Sagna, effectuait une visite de l’autoroute Ila Touba, en compagnie du Collectif des usagers de l’autoroute à péage, hier mercredi 03 juillet 2019.

