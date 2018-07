Aucun arbitre africain en quart de finale

Aucun arbitre africain n'a été retenu pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet) qui démarrent ce vendredi, a appris l'APS.



Auteur d'une grande performance lors du huitième de finale Belgique-Japon (3-2), selon des observateurs de l'arbitrage, l'officiel sénégalais, Malang Diédhiou et ses assistants n'ont pas été retenus pour ces quarts, a précisé la même source très informée sur l'arbitrage international.



"D'ailleurs, il est souvent rare d'enchaîner les huitièmes et quarts de finale", a-t-elle ajouté.



"Mais cela ne veut pas dire qu'il ne sera pas désigné pour les matchs à venir même si à ce niveau, ce n'est pas toujours évident, les désignations répondant à des critères parfois autres que sportifs", a précisé la même source.



L'affiche phare des quarts de finale qui mettra aux prises le Brésil à la Belgique vendredi à 18h, sera officiée par le Serbe Milorad Mazic.



L'Argentin Nestor Pitana sifflera le quart de finale Uruguay-France prévu un peu plus tôt dans la journée (14h) tandis que le Brésilien Sandro Ricci dirigera Russie-Croatie (samedi 7 juillet).



Quant au Néerlandais Bjorn Kuipers qui avait sifflé le huitième de finale Espagne-Russie, il a été retenu pour le match Suède-Angleterre prévu samedi à 14h GMT.









Aps