Aucun blocage à l'Aéroport de Diass : Anciens ministres et détenteurs de passeports diplomatiques, libres de voyager Apaisement à l'aéroport de Diass : Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye aspirent à gouverner dans la sérénité Des rumeurs ont circulé ces dernières heures, concernant un potentiel blocage à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD) de certaines personnalités politiques, notamment d'anciens ministres ou détenteurs de passeports diplomatiques. Cependant, une vérification attentive auprès des autorités compétentes, a révélé qu'aucune mesure de blocage n'a été mise en place.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Avril 2024 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

Ces informations erronées ont soulevé des inquiétudes et des interrogations, notamment dans un contexte politique déjà tendu. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, deux figures de proue de l'opposition sénégalaise, ont rapidement réagi pour apaiser les tensions.



Dans un climat où le dialogue et la tolérance semblent être les valeurs les plus précieuses à préserver, le Président Bassirou D. Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko ont exprimé leur volonté de gouverner dans la paix et la stabilité. Ils ont souligné l'importance de tourner la page des conflits passés et de se concentrer sur l'avenir du pays.



Il est intéressant de noter que dans leur déclaration, ils ont rappelé le précédent de Macky Sall, alors président du Sénégal, qui a consacré une partie significative de son premier mandat, à poursuivre des personnalités politiques, pour finalement voir certaines d'entre elles devenir des alliés.



Cette référence à l'expérience passée de Macky Sall, soulève des questions pertinentes sur la manière dont la politique est menée au Sénégal. Elle met en lumière la nécessité de promouvoir un climat de confiance et de réconciliation nationale, pour permettre un développement harmonieux et durable.



Dans un pays où la stabilité politique est essentielle au progrès économique et social, les déclarations d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye en faveur de la gouvernance pacifique, sont encourageantes. Elles témoignent d'une volonté de transcender les divisions partisanes et de travailler ensemble pour le bien-être de tous les Sénégalais.



Alors que le pays continue de faire face à des défis internes et externes, il est impératif que les dirigeants politiques mettent de côté leurs différences et unissent leurs efforts pour relever les défis communs. L'apaisement à l'aéroport de Diass et les appels à une gouvernance paisible lancés par le Président et son Premier ministre, sont un pas dans la bonne direction vers la construction d'un Sénégal plus fort et plus uni.

