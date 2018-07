Aucun joueur encore en lice ne l'a déjà gagnée

Avec l'élimination de l'Espagne ce dimanche en 8es de finale, plus aucun joueur encore en lice n'a déjà remporté une Coupe du monde. Ni même joué une finale.



Un plateau de novices. De tous les joueurs dont l'équipe est encore engagée dans cette Coupe du monde, aucun ne l'a déjà gagnée. L'élimination des Allemands, champions du monde en titre, dès le premier tour, a déjà fait un grand vide. Celle des Espagnols ce dimanche en 8es de finale, face à la Russie (1-1, 4 tab à 3), a terminé "l'écrémage".



Deschamps est bien seul

L'Italie, championne du monde en 2006, n'étant pas qualifiée, il aurait fallu qu'un joueur brésilien sacré champion du monde en 2002 fasse encore partie de l'effectif de la Seleçao, ce qui n'est pas le cas. Pas plus que des joueurs ayant disputé une finale, puisque l'Argentine (2014) est éliminée, que les Pays-Bas (2010) ne se sont pas qualifiés et qu'aucun joueur de l'équipe de France n'était déjà présent en 2006. Et parmi les sélectionneurs restants, seul Didier Deschamps a déjà soulevé le trophée, mais en tant que joueur.







Rmc