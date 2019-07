Audience : Le journaliste Adama Gaye arrêté quelques heures après avoir rencontré Me Wade

Soixante-douze (72) heures avant son arrestation par la Division des investigations criminelles(Dic), le journaliste Adama Gueye a rencontré l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade.



Les deux «amis » ont échangé pendant près de deux tours d’horloge, sur « des questions d'actualité hautement pointues », selon une note qui souligne que « l'occasion leur a aussi permis de se rappeler de beaucoup de souvenirs pour lesquels ils sont restés fiers ». Sur sa page Facebook, le journaliste a parlé de cette rencontre qu’ il considère comme des « retrouvailles dakaroises entre vieilles connaissances ».



« Abdoulaye Wade et Adama Gaye, en partage la passion des débats intellectuels, de la politique, de la géopolitique, et, par-dessus tout, Sénégal et Afrique en bandoulière. Ce qui est remarquable, c’est la possibilité d’admettre des divergences pour mieux célébrer les convergences. Hier soir, retrouvailles utiles, amicales... », écrit-il.

