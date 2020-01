Audience : Me Alioune Alioune Badara Cissé Cissé reçoit Nio Lank aujourd’hui Le médiateur de la République, reçoit les responsables du colectif Nio Lank engagés dans la lutte contre la hausse du prix de l’électricité et pour la libération de Guy Marius Sagna et ses camarades. Lors d’une récente visite à Touba, Me Alioune Badara Cissé avait plaidé le respect du droit de marche au Sénégal, insistant toutefois, sur le respect des règles établies.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020



