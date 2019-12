Audience: Serigne Djily Fatah Mbacké reçu par Me Wade Me Abdoulaye Wade a reçu ce samedi, à son domicile, Serigne Djily Fatah Mbacké. C’est le petit-fils de Serigne Touba qui est allé à la rencontre de l’ancien président de la République, pour s'entretenir avec lui, selon Dakaactu, citant des sources proches de l’entourage du chef religieux.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 11:08

La rencontre a été l'occasion d'évoquer les retrouvailles entre le Président Macky Sall et son prédécesseur Me Abdoulaye Wade, sous l’égide du Khalife général des Mourides, le 27 septembre dernier, jour de l’inauguration de la mosquée Massalikoul Jinaan.



Les deux hommes, qui se connaissent depuis très longtemps, ont discuté quelques minutes en souriant, échangeant quelques mots d’amabilité dans une ambiance de souvenirs. Serigne Djily Abdou Fatah Mbacké a salué un «homme exceptionnel» qui a côtoyé son père dans le passé.



Le guide religieux de Ndindi (Touba) estime que les nombreuses personnalités politiques qui ont été proches de l’ex-chef de l’État, durant ses 12 ans à la tête du pays, devraient lui être reconnaissantes.



