Audience avec Macky Sall: les précisions des candidats du FC25

"Nous tenons à réfuter catégoriquement les allégations contenues dans l'article publié ce samedi sur le site de emedia, affirmant que les candidats du FC25 participeront au dialogue sur la date de l'élection présidentielle. Ces informations sont totalement fausses et ne reflètent en aucun cas la position des candidats concernés.



Le FC25, regroupant les candidats validés par le Conseil constitutionnel, maintient sa décision de ne pas participer à ces concertations. Notre position est ferme et inchangée : nous refusons de cautionner (le coup d'état constitutionnel de Macky Sall, qui se déploie, entre autres, à travers) un processus (électoral) qui manque de transparence et d'équité.

Les prétendues déclarations attribuées à Abdoulaye Seydou Sow dans l'émission Jakaarlo de la

Tfm sont incorrectes et trompeuses.



Aucune rencontre entre les candidats du FC25 et le Président n'a été programmée avant le lancement du dialogue. (Après avoir décliné fermement l'invitation de Macky Sall, nous avons avons décidé d'une part, de saisir le Conseil constitutionnel et, d'autre part, d'aller à la rencontre du peuple pour organiser avec lui le véritable dialogue du peuple) Nous rappelons que notre décision de ne pas participer à ces discussions est motivée par notre engagement envers la démocratie et le respect des principes fondamentaux de transparence et d'égalité des chances pour tous les candidats.



Nous exhortons les médias à faire preuve de responsabilité dans la diffusion d'informations et à vérifier soigneusement leurs sources avant de publier des articles susceptibles de semer la confusion parmi le public.



Le FC25 demeure uni dans sa décision de ne pas participer au dialogue sur la date de l'élection présidentielle, et nous restons fermes dans notre engagement à défendre les intérêts du peuple sénégalais et à œuvrer pour des élections libres et équitables".