Rédigé par leral.net le Mardi 15 Mai 2018

Audience avec le ministre des Sports : les lutteurs repartent plus divisés que jamais Matar BA a accordé hier une audience au collectif des lutteurs en guéguerre contre le Cng. Une rencontre qui a permis aux lutteurs, dirigés par des anciens comme Yakhya Diop Yekini, Tapha Guèye, Mbaye Guèye, Khadim Ndiaye, de mettre un mémorandum au patron des sports pour changer le cours des choses dans l’arène. Matar Ba en a pris acte et a donné un délai de réflexion aux ténors. Mais, il faut le souligner, cette rencontre a plus porté de la confusion dans les rangs des lutteurs qu’une solution.













Les Echos

