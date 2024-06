Audience avec les notables: Le dossier Ndenglèr entre les mains de Ousmane Sonko

Le chef du Gouvernement a reçu ce vendredi matin une délégation venue de Ndenglér, accompagnée par Seydi Gassama de Amnesty et du héros Abdoulaye Galgor Dionne. Selon des sources de Emedia, les portes d’une solution définitive semblent ouvertes. Un dossier qui implique l’homme d’affaires Babacar Ngom, patron de la Sedima qui avait subi les foudres de certains notables de ce village. Et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dans l’opposition à l’époque, avait dénoncé ces hectares de l’homme d’affaires.



«C’est écœurant, c’est déplorable et nous le dénonçons avec la dernière énergie», avait-il ajouté. Lors de la campagne présidentielle, Anta Babacar Ngom avait déclaré à l’endroit du candidat Diomaye Faye sur Seneweb : «Il ne connaît qu’un seul sujet, celui de Ndenglér. Tu risques de retourner d’où tu viens (prison) car je vais te servir une citation directe. Tu vas nous dire dans quelle banque j’ai déposé une garantie du titre foncier de Ndenglér pour obtenir un prêt bancaire.» C’est apparemment parti pour un dossier Ndenglér avec cette audience.



Bes Bi