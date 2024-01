Audience avortée avec le chef de l’Etat : Le Collectif interministériel des agents de l'Administration, menace Sur les sept points de revendication du Collectif interministériel des agents de l'Administration sénégalaise remis au gouvernement, seul celui concernant le reclassement des diplômes et leur rétroactivité est résolu. Les autres revendications, notamment la généralisation de l'indemnité de logement, l'harmonisation de l'indemnité particulière, l'attribution de l'indemnité de sujétion, le paiement de la prime des chauffeurs, la définition du plan de carrière des contractuels, leur statut et leur intégration dans la Fonction publique, entre autres, restent encore en l'état. Suite à une audience avortée avec le chef de l’Etat, le Collectif menace. "Tribune"

Pour leur règlement, le Président Macky Sall avait souhaité recevoir le collectif. " Malheureusement, à la dernière minute, avec le calendrier chargé du chef de l'État, la rencontre n'aura pas lieu.



Mais ce dernier, en Conseil des ministres du 23 décembre 2023, a donné des instructions fermes au Premier ministre pour nous recevoir et prendre en compte les questions évoquées par le collectif. Hélas, depuis que cette instruction lui a été donnée, nous n'avons pas de retour du PM. "



" Après des tractations auprès de son entourage, nous ne savons toujours pas quand le PM va nous recevoir. C'est pourquoi,, nous lui demandons de recevoir le collectif, car nous sommes contraints par le temps vu l'élection présidentielle qui approche. Si d'ici le 20 janvier, cette rencontre ne se tient pas, il lui sera très difficile de la tenir. Et dans ce cas, si Amadou Bâ ne donne pas suite aux instructions du président, nous réitérons notre demande au chef de l'État ", lit-on dans un communiqué.



Le collectif compte décliner un nouveau plan d'action et une grève générale, en février, si rien n'est fait.



