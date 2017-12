Audiences nocturnes: Aziz Diop des Cadres Libéraux reçu par Macky Sall

L’ancien ministre du Tourisme sous Me Wade, ne sait pas si bien dire en affirmant qu’il ne croit pas à la sincérité des opposants au régime de Macky Sall. Dans une interview avec « Walf-Quotidien », Thierno Lo déclare que certains d’entre eux font de l’opposition circonstancielle. «On a une opposition qui râle à l’Assemblée nationale et dans la presse, mais certains de ces députés sont au palais la nuit. C’est moi qui vous le dis, le Président Macky Sall doit passer son temps à rigoler», martèle le président de l’Alliance pour la paix et le développement (APD).



D’après le quotidien L’As, le secrétaire général de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl), Abdoul Aziz Diop a été reçu par le Président Macky Sall à son domicile, de Mermoz. Même si lorsqu’il a été joint au téléphone, Abdoul Aziz Diop l’a nié, «L’As» persiste et signe qu’il y avait au total cinq personnalités au cours de cette audience, dont l’ancien ministre Mamadou Lamine Keita, qui a rejoint l’Apr il y a un an.



Responsable libéral à Richard Toll (Dagana), Abdou Aziz Diop était le bras droit de Oumar Sarr, coordonnateur du Pds dont il a été le Directeur de Cabinet à l’Urbanisme. C’est dans ce cadre qu’il a été arrêté avec Aïda Diongue dans l’affaire du plan Jaxaay, avant d’être relaxé après jugement. Au Pds, c’est le branle-bas de combat pour le débarquer de la tête des cadres libéraux.











