Audio - Abdoulaye Wilane sur la marche de l'opposition : "Ils n'ont pas de programme" En prélude de la marche de protestation de l'opposition, Abdoulaye Willane, porte-parole du Parti Socialiste a relevé un certain nombre de point concernant le fichier électoral, accusant l'opposition d'interprétation douteuse sur le fait qu'elle pense que ce fichier présenterait des anomalies et dysfonctionnements. Pour lui, cette opposition n'a pas de programme a présenté pour sa campagne, raison pour laquelle, elle accuse le pouvoir de voler les élections. Il était l'invité de Rfm matin, ce vendredi.





Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Décembre 2018 à 10:42 commentaire(s)|

« Au plus haut niveau de l’Etat, nous pouvons traiter comme cela se doit les comportements et attaques de cette nature. Mais nous ne pouvons pas garantir que les militants et responsables (du Ps) puissent les digérer», a-t-il averti. En ce qui concerne les accusations de « Macky 2012 » sur les 92 milliards tirés des accords de pêche et au bradage de la Sonatel du temps du Ps, Abdoulaye Wilane affirme : « Je n’ai aucun commentaire sur ces questions. Personnes ne peut m’amener à parler de choses que j’ai décidé de mépriser, surtout des choses que je ne juge pas utiles d’être commentées. Ce sera la dernière fois que des attaques comme ça se font contre le Ps et d’où qu’elles proviennent ».

