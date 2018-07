Audio: Elle harcèle à maintes reprises ce jeune homme pour qu'il lui fasse…

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Juillet 2018

Victime d’harcèlement sexuel, ce jeune homme dans la tourmente, se confie dans l’émission « Xalass » de ce mercredi 25 juillet 2018. A l’en croire, il a 24 ans et vit dans la maison de sa sœur, qui se trouve actuellement à l’étranger. Dans la maison, il vit avec une femme qui a en charge la gestion et l’entretien de l’appartement. Mais cette dernière lui fait des avances incessantes au beau milieu de la nuit.

« Elle se met nue devant moi, et exige de moi d’entretenir des relations sexuelles avec elle. Je l’ai giflée une fois mais elle refuse de céder. J’ai porté plainte contre elle, mais sans succès. J’avais aussi requis un psychologue pour l’orienter mais la situation a davantage empiré. Actuellement, je cherche des conseils, des solutions… », implore-t-il !







