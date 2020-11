Audio/La Brigade de recherches à ses trousses, un disciple se réfugie chez Serigne Modou Kara, mais... La brigade de recherche était aux trousses d’un des disciples du guide religieux et leader politique, Serigne Modou Kara Mbacké. A l'en croire, la personne en question s’était réfugiée chez lui et quand il a appris la nouvelle, il a ordonné des recherches pour l'entendre.

” Je suis un guide religieux et je ne vais pas accepter des dérives chez moi raison pour laquelle, j’ai demandé à mes disciples de trouver la personne pour savoir ce qu’on lui reproche, après ils vont le livrer à la police”, déclare Serigne Modou Kara.



