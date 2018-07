Audio: Les trucs et astuces des jeunes filles pour payer leurs appartements à Dakar Il est très fréquent de voir à Dakar des jeunes filles loger seules dans leurs appartements. Or dans la capitale, tout le monde est au courant de la cherté du loyer. Si l’origine de leurs fonds pour payer les mensualités constituent une équation pour certains, ce n’est pas le cas pour Mamadou Ndoye Bane qui connait les coins et recoins de Dakar, pour avoir animé, pendants des années, des émissions de faits divers. Dans ‘émission « Xalass » de ce mardi 24 juillet 2018, il revient sur cette prostitution déguisée des jeunes filles.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Juillet 2018 à 18:26 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook