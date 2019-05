Audio: Témoignage Père Bineta Camara: « C’est ma fille, mon amie, je n’ai jamais eu de problèmes avec elle »

Bineta Camara a été inhumée, ce mardi à Tamba, en présence d’une foule immense.



Son père, dans un témoignage émouvant, a laissé perler des larmes. Le Directeur général de l’Agence de développement local de Tamba a remercié l’assistance pour sa présence et cette marque de sympathie à son endroit.



De sa défunte « fille et amie », Malal Camara soulignera qu’elle avait toujours son Saint Coran et son chapelet. Elle choisissait toujours ses habits de prière, d’ailleurs à la morgue, elle portait un de ces habits