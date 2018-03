Audio - Verdict de Khalifa: Les vérités de Idrissa Seck sur Macky Sall

Suite à la condamnation de Khalifa Sall et deux de ses coaccusé à 5 ans de prison ferme, Idrissa Seck s’est directement attaqué au président Macky Sall.





« Nous savions dès le début que c’est un procès politique. Tous ses droits ont été violés dès le début. C’est de la lâcheté, il n’ose pas affronter ses vrais adversaires… C’est un Président poltron, il ne croit pas en Dieu… J’ai une pensée pour la maman de Khalifa Sall », a pesté Idrissa Seck.



« Ce sujet n’est seulement pas le sujet de Idrissa Seck mais celui du Sénégal. Si on laisse Macky continuer sur cette lancée, la stabilité du pays va connaitre un autre tournant. Dans notre pays il n’y a pas de justice. En tant que la gardien de la Constitution, il a semé la terreur dans l’opposition. Cette dernière fera à cette situation comme il a toujours fait. En ce qui me concerne, je ne vais pas laisser Macky Sall faire ce que bon lui semble.



Récemment au sujet du problème d’Abdoulaye Wade, j’ai pris une position notoire pour montrer mon désaccord. Je vais lutter pour la démocratie. Si Khalifa traverse ce mauvais sort, c’est parce qu’il marche en déphasage avec Macky Sall. Ce qui se passe aujourd’hui c’est une honte pour le Sénégal. Macky Sall a montré devant tout le monde que la justice réponde à ses exigences, c’est lui qui dicte les lois et les règles », a pesté Idrissa Seck sur la Rfm.



Coumba Ndoffène Diouf et Souleymane Barry senenews