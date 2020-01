Audio explosif contre feu Serigne Mansour Sy: Une plainte déposée devant le procureur de Thiès Un élément audio explosif publié sur la plateforme Youtube, sur le défunt Khalife des Tidianes Serigne Mansour Sy « Boroom Daara Yi » fait l’effet d’une bombe à Mboro, dans le nord-ouest du Sénégal. Une plainte a été déposée auprès du procureur de Thiès contre son auteur, un certain Ibrahima Ndiaye.

La communauté tidiane de Mboro peine à retenir sa colère, suite à la publication d’un élément sonore, dans une chaîne Youtube, dans laquelle le sieur Ibrahima Ndiaye fait de graves accusations contre le défunt khalife de la Tarikha Tidiane, Serigne Mansour Sy.



Dans une colère noire, les responsables de la fédération des Tidianes de Mboro ont annoncé une plainte auprès du procureur de Thiès contre Ibrahima Ndiaye. Face à la presse, ils interpellent les autorités publiques afin que ces agissements soient sévèrement punis.



« Nous n'accepterons plus jamais ces agissements et nous informons l'opinion publique qu'à l'avenir, nous prendrons toutes nos responsabilités », ont-ils averti.

