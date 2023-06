Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Audios fuités sur Amina Poté et Viviane Chidid : Kouthia brise le silence Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2023 à 12:47 | | 0 commentaire(s)|

L’humoriste Samba Sine (Kouthia) de la Tfm est au devant de la scène depuis la fuite de supposés enregistrements audios émanant de lui. Sur ces audios, Kouthia fait de graves révélations sur la chanteuse Viviane Chidid, son ex mari Bouba Ndour et l’animatrice Amina Poté. Cette dernière, outré par les déclarations, a même annoncé une plainte contre Samba Sine.



Toutefois, Kouthia a nié être l’auteur de ces messages audios fuités. Selon lui, c’est son ex-femme et non sa maîtresse qui serait derrière ces enregistrements. « Je n’ai jamais tenu de tels propos à l’endroit de ses amis et collègues de la TFM », a-t-il déclaré, relate Senenews.



Pire, Kouthia annonce un complot ourdi contre sa personne pour nuire à sa réputation. Il révèle d’ailleurs que son ex femme avait promis de « détruire (sa) réputation si jamais il ne cédait pas à sa volonté ». « Celle qui a créé toutes ces histoires s’appelle R. Sarr alias Kya. Elle était ma deuxième femme. Après le divorce, elle me réclamait une somme d’argent mais en vain. Donc pour me faire chanter, elle avait promis de me pourrir la vie et elle est sur cette lancée », a ajouté Samba Sine.









