Audiovisuel: Echange d'expériences entre le Sénégal et le Maroc pour la préservation des valeurs culturelles Le président du CNRA et président de la Plateforme des régulateurs ouest africains, Babacar Diagne, est au Maroc où il a multiplié les séances de travail avec l'ancienne secrétaire d'Etat aux relations extérieures et actuelle présidente de l'organe de régulation du Maroc, la célèbre Latifa Akharbach ainsi qu'avec le président du Pôle audiovisuel public du royaume chérifien, l'inamovible Faycal Laraichi.

Invité par la Haute Autorité chargée de la régulation des médias, l'ancien ambassadeur du Sénégal en Gambie, a revisité le riche paysage audiovisuel marocain, le mode de financement des différentes chaînes et la gestion des différentes aires culturelles du royaume chérifien dans l'espace audiovisuel.



Latifa Akharbach et Babacar Diagne ont élaboré tout un programme de collaboration, qui met l'accent sur la formation et la gestion des phénomènes de société dans les espaces audiovisuels africains.



Cet exercice a été un échange d'expériences entre le Maroc et le Sénégal dans le domaine de la préservation des valeurs culturelles, dans les espaces audiovisuels africains.







