Audit de la Senelec réclamé : Abdoulaye Khouma, maître-chanteur, cherche à faire du "chantage" à Pape Mademba Bitèye

Le Sénégal est un pays qui bat parfois des records dans la tricherie et les autres méthodes bannies pour s’enrichir fortuitement. Des hommes se camouflant derrière une casquette politique ou en complicité avec des « doorkatt » pour s’illustrer dans des tentatives médiocres d’extorsion de fonds. Ces derniers, sans poids politiques ou bases solides, ne sont souvent que l’ombre d’eux-mêmes. Mais, ils usent de subterfuges peu catholiques pour vivre une vie de rêve au zénith.



Abdoulaye Khouma, membre éminent de cette catégorie de personnes, précitées, reste un vrai « doorkatt ». Il a pris en compte le contexte du remaniement gouvernemental pour lancer un pavé dans le jardin de Pape Mademba Bitèye, crédité de la confiance du Chef de l’Etat, Macky Sall, alors que la tête de liste départementale de Kaolack aux dernières élections législatives, accusée volontairement par ce maître-chanteur, a dirigé de main de maître la campagne électorale. Mais, sa gestion de la Senelec ne souffre d’aucune entorse. Khouma qui dit exprimer une requête citoyenne, dénonce une supposée et imaginaire « chaotique fourniture du service public de l’électricité ». Pas suffisant, il réclame sans conviction l’audit de la gestion de la Senelec au même titre que l’enquête sur les milliards des inondations.



Mais, des hommes politiques de sa localité, bien au cœur de ses œuvres et actes mesquins refusent de rester indifférents face à ces accusations infondées, dont la seule motivation reste l’argent. En plus de le taxer d’aigri et de sans foi, ils estiment que ce maître-chanteur, fainéant des temps modernes, se trompe de cible, car Pape Demba Bitèye, connu pour sa témérité, son expertise et son dévouement au travail, est en train de faire le sacrifice nécessaire pour relever les défis électriques du pays au niveau de la Senelec.



Ainsi, Pape Mademba Bitèye, entièrement investi dans l’Apr, a grandement contribué aux résultats de son parti lors des dernières élections locales et législatives à Kaolack. Donc, dit-on, le DG de la Senelec a tous les arguments de son côté, mais refuse toutefois d’accorder de l’importance à la sortie d’Abdoulaye Khouma, catalogué de « courtier politique », passant une bonne partie de son temps à faire des « deals » pour soutirer de l’argent à certains responsables et autorités étatiques.



Face à cet adepte d’extorsion de fonds et de chantage, Pape Demba Bitèye a juste refusé de se laisser faire. Son refus de satisfaire le désir d’un habitué du gain facile, regrette-t-on, motive tout simplement la sortie d’Abdoulaye Khouma. Et, il conseille à ce dernier, d’aller toquer à d’autres portes comme à ses habitudes pour satisfaire ses désirs mondains...au goût fade et insipide.