Audit du fichier et évaluation du processus électoral: La liste de neufs experts validée

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Janvier 2021 à 12:15 | | 0 commentaire(s)|

L’audit du fichier électoral et l’évaluation du processus électoral ne devraient plus tarder, si on en croit ‘’SourceA’’. Le Comité du suivi du Dialogue politique a validé, ce 18 janvier, la liste de neufs experts pour conduire les travaux.



D’après le journal, les charges inhérentes à l’évaluation du processus électoral devaient être payées par l’Union européenne, mais ce sera finalement le Gouvernement du Sénégal qui va débourser son argent, pour en supporter le coût. C’est ce qui a été décidé à cause des lenteurs notées dans le décaissement des sommes promises par l’Ue.



Lors de la réunion présidée par Mazide Ndiaye, les différentes parties ont convenu d’avoir, à l’endroit des experts, une démarche harmonisée et de taire les divergences.

