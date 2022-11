Audition Ousmane Sonko: L'incroyable réaction sur l'audition de Ousmane Sonko, ce jeudi

Après le tapage médiatique entre Ousmane Sonko et Adji Sarr et plusieurs fausses alertes, la date de l’audition est finalement retenue pour le jeudi 3 novembre 2022. Le leader de Pastef sera entendu dans le cadre de l’affaire du présumé viol, qui l’oppose à la masseuse Adji Sarr.

Par conséquent, les citoyens ont donné leur avis sur ce procès. D’une part, ils disent que M. Ousmane Sonko doit répondre au procès calmement et être auditionné d’une manière normale, comme tout citoyen. D'autre part, ils disent qu’il ne devrait pas avoir de la violence et que la loi doit sanctionner strictement les personnes accusées de viol, pour qu’il y ait moins de victimes.

