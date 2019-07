Audition à la gendarmerie : ce qui est reproché au colonel Kébé « Il a été convoqué pour avoir participé à une réunion publique à caractère politique. Il aurait violé ses obligations par rapport au contrôle judiciaire dont il fait l’objet ». C’est ce qu’a déclaré, hier, sur la RFM, reprise par Vox Populi, Me Malick Fall, avocat du colonel Abdourahim Kébé, auditionné pendant près d’une heure à la section de recherche de la gendarmerie. « On ne lui interdit pas de tenir des propos à caractère politique. L’interdiction porte sur des les post à caractère politique dans les réseaux sociaux. Il reste à la disposition de la justice », a-t-il ajouté.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Juillet 2019



