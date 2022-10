Audition d’Ousmane Sonko: Son avocat Me Khoureychi Ba dément l’info

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Octobre 2022 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Me Khoureychi Ba dément l’information selon laquelle, Ousmane Sonko sera attendu sur le dossier Adji Sarr. “ Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, il n’y a rien de nouveau sur le dossier Adji Sarr -Sonko ”, déclare Me Khoureychi Ba, sur l’antenne d’Iradio.



Ainsi, il précise qu’Ousmane Sonko ne sera pas auditionné sur le fond demain.



Et, il informe que “pour le moment il n’y a aucune évolution concernant ce dossier.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook