Audition d’Ousmane Sonko: Son avocat Me Khoureychi Bâ dément l’information

Mercredi 12 Octobre 2022

Me Khoureychi Bâ dément l’information selon laquelle, Ousmane Sonko sera entendu sur le dossier Adji Sarr. “ Contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse, il n’y a rien de nouveau sur le dossier Adji Sarr -Ousmane Sonko ”, déclare Me Khoureychi Bâ, sur l’antenne d’Iradio.



Ainsi, il précise qu’Ousmane Sonko ne sera pas auditionné sur le fond, demain.



Et, il informe que “ pour le moment, il n’y a aucune évolution concernant ce dossier ".



