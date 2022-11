Audition d’Ousmane Sonko dans l’affaire Sweet beauty : Le Professeur Moussa Baldé et le Rur s’en réjouissent Le Réseau des universitaires républicains (Rur), organe statutaire du Parti de l’Alliance Pour la République (Apr), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution s’est réuni à l’effet d’examiner l’actualité nationale marquée notamment par l’audition du leader du parti Pastef, Ousmane Sonko.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Novembre 2022 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

À cet effet, à travers un communiqué, les camarades du Professeur Moussa Baldé se sont réjouis du démarrage des auditions dans l’affaire opposant la masseuse, Adji Sarr à Ousmane Sonko. Le document ajoute que le Réseau des universitaires républicains (Rur) espère que bientôt et dans la sérénité la justice fera toute la lumière sur cette affaire qui secoue le pays.



«Le Rur invite le peuple sénégalais à s’unir autour de l’essentiel qui fait que le Sénégal s’illustre au niveau régional et international par sa politique économique et sociale qui change positivement, chaque jour, le visage du pays et renforce sa renommée mondiale», a-t-on lu dans le communiqué.



L’instance que dirige le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et par ailleurs président du Conseil départemental de Kolda, en a profité pour saluer la pose de la première pierre ainsi que le lancement réussi par le chef de l’État, Macky Sall, des premières Classes préparatoires aux grandes Écoles (Cpge) avec 50 élèves et la remise de distinction à 60 Ingénieurs de l’École polytechnique de Thiès (Ept).



«Le Rur se réjouit des résultats honorifiques de L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), première en Afrique francophone et 28ème sur le continent selon le classement Edurank. Il félicite par la même occasion l’Université Gaston Berger de SaintLouis qui s’est faite honorablement illustrée par Madame Mané Seck, Docteur en physique de l’École Doctorale des Sciences et des Technologies de l’Gun, distinguée au Concours international «Ma thèse en 180 secondes», édition 2022, le jeudi 06 octobre 2022, au Théâtre Outremont à Montréal, au Canada», a souligné le document.

Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook