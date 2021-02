Audition dans le fond: Boubacar Seye face au magistrat: "Je n'accuse..."

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Février 2021 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Le doyen des juges vient de terminer l'audition dans le fond de Boubacar Séye, inculpé et placé sous mandat de dépôt le 19 janvier dernier, pour diffusion de fausses nouvelles. Selon des sources de Libération online, face au magistrat instructeur, le président d’Horizon sans frontières (Hsf) n'a pas varié dans ses déclarations. Il a informé qu'il n'accuse personne et que, tout ce qu'il a fait, c'est demander des clarifications sur l'utilisation des fonds destinés à la lutte contre l’émigration clandestine après avoir reçu, par mail, un document de l’Union européenne.



A noter que le magistrat instructeur est toujours dans l'attente du parquet qui doit communiquer son réquisitoire après la demande de liberté provisoire déposée par la défense de Boubacar Séye vendredi dernier.

