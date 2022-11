Audition de Ousmane Sonko : « Macky Sall s’est tiré une balle dans le pied »

Le dossier opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko a été complètement relancé suite à l’annonce de la date d’audition du leader du Pastef, prévue ce jeudi 3 novembre 2022.



Ce mercredi, la coalition Yewwi Askan Wi a tenu une conférence de presse pour revenir sur cette situation. Habib Sy est convaincu que « Macky Sall est le seul fauteur de trouble. Je ne comprends pas le déploiement de tant d’éléments de la police et de la gendarmerie, alors que c’est Ousmane Sonko lui-même, qui a réclamé sa convocation pour en finir avec ce dossier ».



Poursuivant, souligne "Sud Quotidien", le doyen de la coalition Yewwi Askan Wi trouve que « dans ce dossier, Macky Sall s’est tiré une balle dans le pied ». Au sortir de l’audition, il n’y a que deux cas possibles, selon Habib Sy. « Soit il va tenter d’emprisonner Ousmane Sonko, ce qui n’est pas possible, soit il le laisse rentre chez lui. Dans les deux cas, Macky Sall ne va pas s’en sortir ».



Suffisant pour le libéral de conclure que « Macky Sall est une éminente médiocrité politique » . Aux citoyens, il lance ce message : « Ne vous laissez pas impressionner par les réalisations. Rien n’est sorti de sa tête. La seule chose qui lui reste, c’est de tenter d’accéder à un troisième mandat. Il a éliminé Khalifa Sall et Karim Wade, et veut maintenant s’en prendre à Ousmane Sonko. Il se trompe, il ne peut pas le réussir ».



« Macky Sall a réussi à décrédibiliser les institutions », dit-il, avant de rappeler que cette affaire est une occasion pour les magistrats de refaire leur image.