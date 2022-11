Audition de Sonko : le tribunal avait suspendu ses autres activités

Déployés aux abords du Palais de justice en nombre impressionnant avec une logistique constituée de plusieurs véhicules anti-émeutes, des éléments du Groupement mobile d’invention de la Police (Gmi) qui formaient le premier cordon sécuritaire, refusaient l’accès des lieux à toute personne autre que le personnel et des journalistes.



Et ce, avant même l’annonce officielle de la suspension des audiences intervenue aux environs de 11h. Positionnés devant les deux portes d’entrée et à l’intérieur du Palais, le Gendarmes ne laissaient également passer que le personnel du tribunal.



Journée chômée pour les mécaniciens, les vendeurs de petit déjeuner et autres laveurs de véhicules



Les justiciables qui ont vu leur rendez-vous annulés à la dernière minute hier, jeudi 3 novembre, à cause de l’audition du leader de Pastef dans le fond de l’affaire de viol présumé qui l’oppose à Adji Sarr ne sont pas les seules victimes des dommages collatéraux de cette journée.



En effet, les mécaniciens, les vendeurs de petit déjeuner et autres laveurs de véhicules dans les environs du Palais ont également été contraints d’observer un arrêt de leurs activités par les éléments des forces de sécurité. Déployés sur les différents axes menant vers le Palais de justice dès les premières heures de la matinée, les éléments du Groupement mobile d’intervention de la Police (Gmi) ont tout simplement barricadé toute la zone.

Sudquotidien.sn