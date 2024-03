Audition mouvementée de Me Ngagne Demba Touré: Le greffier Abdoulaye Mboup en garde à vue à la Sureté urbaine

Le journal Le Quotidien avait annoncé, hier, que le parquet avait lancé des poursuites contre des greffiers qui avaient perturbé l’audition de Ngagne Demba Touré, leur collègue suspendu et responsable des jeunes de Pastef.



D'aprés Bes bi, la Sûreté urbaine est entrée en action en interpellant, hier, le chargé de Communication de l’Union nationale des travailleurs de la justice (Untj).



Me Abdoulaye Mboup a d’ailleurs été placé en garde à vue pour outrage à magistrat. Certains d’entre eux auraient proféré des injures contre le juge d’instruction du 2e cabinet, Mamadou Seck.

