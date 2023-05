Augmentation de plus de 232 millions FCFA du résultat net de la société NEI-CEDA en 2022.

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2023 à 18:46 | | 0 commentaire(s)|

Ce résultat net est en effet passé de 980 millions de FCFA en 2021 à 1,212 milliard de FCFA un an plus tard.

Concernant le chiffre d’affaires, il est également en hausse de 114 millions, passant de 8,874 milliards de FCFA en 2021à 8,988 milliards de FCFA en 2021.



Le poste Autres achats de NEI –CEDA est en baisse de 23,702 millions à 61,764 millions de FCFA contre 85,466 millions de FCFA en 2021.



Les services extérieurs suivent la même tendance baissière, passant de 1,401 milliard de FCFA en 2021 à 1,323 milliard de FCFA en 2022.



La valeur ajoutée de NEI-CEDA est en hausse de 2,06% à 2,318 milliards de FCFA contre 2,271 milliards de FCFA en 2021.

Pour sa part, l’excèdent brut d’exploitation connait une faible augmentation de 0,72% à 1,800 milliard de FCFA contre 1,787 milliard de FCFA en 2021.



Il en est de même du résultat d’exploitation, qui passe de 1,787 milliard de FCFA au 31 décembre 2021 à 1,794 milliard de FCFA un an plus tard.



En ce qui le concerne, le résultat des activités ordinaires suit la même tendance haussière (+0,42%) à 1,903 milliard contre 1,895 milliard de FCFA en 2021.



Oumar Nourou





Source : A l’issue de l’exercice 2022, le résultat net après impôts de la société Nouvelles éditions ivoiriennes –Centre d’éditions et de diffusion africaines (NEI-CEDA) a connu une augmentation de 232,056 millions de FCFA par rapport à l’exercice 2021, selon les états financiers établis par la direction de l’entreprise.Source : https://www.lejecos.com/Augmentation-de-plus-de-23...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook