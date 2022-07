Augmentation de salaires : And Gueusseum et Asas attendent toujours Les agents de santé des collectivités territoriales attendent toujours l'effectivité de leur augmentation de salaires. Dans un communiqué conjoint rendu public, And Gueusseum et ASAS exigent le respect des accords signés avec le gouvernement, renseigne Rewmi.

Va t-on vers une perturbation en vue du système sanitaire? Tout porte à le croire. En effet, And Gueusseum et ASAS exigent le respect des accords signés avec le gouvernement notamment l'effectivité de l'augmentation des salaires pour les agents des collectivités territoriales. Cette intersyndicale qui s'est félicitée des avancées notées dans la lutte, reste tout de même sur leur faim. "Une sommaire séance d’évaluation de la mise en œuvre des accords avec une délégation de And Gueusseum conduite par son Président Mballo Dia THIAM à la Direction Générale du Budget ce 13/07/20022, nous apprend le retard de production des listes et l'impact financier des augmentations aux profit des agents des collectivités territoriales pour que les virements des crédits soient effectués dans les meilleurs délais", regrettent les syndicalistes.



Et de renchérir: "Quant à la rémunération des Conseillers en Travail social, des agents des structures parapubliques et les Administratifs le traitement est en cours". Ils se désolent de l'inertie du Ministre en Charge des collectivités territoriales dans l'application des augmentations de salaire du personnel des collectivités car les crédits sont déjà disponibles et lui exige plus de pragmatisme et de célérité. Dans la même veine And Gueusseum exige de nouveau le paiement sans délai de l'indemnité de logement aux personnels administratifs et techniques de leur secteur que rien n'exclut du bénéfice de cette salvatrice mesure par souci de justice et d'équité, car le protocole d'accords en date du 10 Mai 2022 ne discrimine aucune catégorie d'agent d'autant qu'aucune condition ni de soutenabilité encore moins d'éligibilité n'avait été soulevée durant les négociations du 10 Mars au 10 Mai 2022. Ainsi, And Gueusseum rend responsables aussi bien la Direction de la solde que la Direction Générale des Etablissements de Santé d'un imminent réchauffement du climat social." Car il n'est plus question de renégocier quoi que ce soit mais d'appliquer des accords dans l'esprit et la lettre du Chef de l'Etat", tonnent-t-ils.



Les syndicalistes se sont également prononcés sur leurs camarades détenus au cours de l'enquête relative à l'incendie du service de néonatalogie de l'hôpital Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

