Augmentation des indemnités des membres du CESE et du HCCT: Le Gouvernement s'explique

Enfin, le gouvernement brise le silence sur les raisons de l’augmentation des indemnités des membres du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE).



A l’Assemblée nationale hier, indique "L'As", pour défendre le projet de budget du ministère des Finances et du Budget qui clôture les plénières, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo justifie cette hausse par une volonté d’harmonisation du chef de l’Etat.



Selon l’argentier de l’Etat, c’est le président de la République qui a décidé d’harmoniser les indemnités des membres du CESE à hauteur de celles des Hauts Conseillers des Collectivités Territoriales. Ce qui s’est traduit dans le budget du CESE, à travers un montant de 607 940 284 FCfa, en termes d’impact, sur l’année 2021.

