Augustin Tine sur les Locales à Thiès : «Pour la ville, c’était très difficile pour Bby à cause de la division» Réélu maire de la commune de Fandène, Augustin Tine a été réinstallé hier dans ses nouvelles fonctions municipales, par l’autorité administrative. Interpellé sur la défaite de Benno Bokk Yakaar (Bby) dans les communes et la Ville de Thiès, il trouve que c’était très difficile à cause des divisions internes.

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Février 2022 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) à la mairie de Fandène et déclaré vainqueur par les résultats proclamés par la commission départementale de recensement des votes de Thiès, Augustin Tine a été installé hier dans ses fonctions par l’autorité administrative.



En marge de la cérémonie, le directeur de Cabinet politique du président de la République, est revenu sur la défaite de Bby dans les trois communes et la Ville de Thiès. « Malheureusement, la coalition Benno Bokk Yakaar a perdu dans la Ville de Thiès, mais le Tout-Puissant a fait qu’elle a gagné le département, grâce à la zone rurale. Pour la Ville, c’était extrêmement difficile pour Bby à cause de la division interne. Si Bby de la commune de Fandène était dans la même situation, il est clair qu’on aurait également perdu. Fort heureusement, nous avions une équipe, avec des responsables qui ont formé un seul homme, et c’est ce qui a fait que nous avons gagné. Il ne s’agit jamais du travail d’une seule personne ».



Par ailleurs, il a tendu la main « à tous ceux-là qui opposants hier, sont aujourd’hui dans le Conseil municipal que nous devons partager, dans l’objectif de travailler à aider les populations, pour un mieux-être et à l’émergence de la commune de Fandène ».



Des signes annonciateurs de ces retrouvailles ont été perçus lors de l’élection des adjoints au maire. Créditée de 41 sièges au sein du Conseil municipal dont un absent, la coalition Bby a pourtant engrangé 47 voix.



« Cela constitue un signal fort qu’il faut largement prendre en compte par les uns et les autres », souligne Augustin Tine. Pour les conseillers dont le mandat n’a pas été renouvelé, il affirme que ce n’est pas faute d’avoir travaillé et d’avoir joué un rôle important dans la marche du Conseil municipal.



« Tout l’effort qu’il faut, sera déployé, pour réussir le défi de l’émergence avec l’appui de l’Etat et du Président Macky Sall qui a permis beaucoup de réalisations à Fandène », indique-t-il.



Même s’il soutient que d’importants progrès ont été accomplis dans tous les domaines, Augustin Tine estime qu’il faut accélérer la cadence afin de renforcer les dispositifs dans les domaines de l’hydraulique, de l’électrification, du désenclavement, de l’éducation, de la santé. Pour prendre en charge la problématique de l’employabilité et de l’emploi des jeunes, il a annoncé la construction à Fandène, du centre départemental de formation professionnelle. Indiquant que la délibération a déjà été faite, il annonce pour bientôt la pose de la première pierre de cette infrastructure.











L’As



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook