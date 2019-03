Aujourd'hui plus qu'hier, MARODI reste déterminée à persévérer sur le chemin de l'excellence pour porter haut les productions Sénégalaises et Africaines !

MARODI est une maison de production avec des personnes venues d’ici et là, avec leurs folies, leurs créativités et leurs audaces. Depuis notre création en janvier 2012, MARODI produit et diffuse les meilleurs contenus vidéo en Afrique de l’Ouest.



Notre plateforme est la première en Afrique de l’Ouest avec 1 million trois cent milles abonnés, performance récompensée par une plaque Youtube GOLD.



Nos séries, POD & MARICHOU , ADJA, MAITRESSE d’UN HOMME MARIÉ, NAFI sont les séries les plus regardées en Afrique de l’Ouest.



Aujourd'hui, toutes les productions de MARODI, et même la future série GOLDEN, bien qu'il s'agisse de fictions, constituent l'image projetée des messes basses. Elles retranscrivent les comportements de nos compatriotes, pointent du doigt des réalités tues, vécues par les héros et héroïnes de ce pays qui doivent être valorisés et non opprimés.



Maîtresse d'un homme Marié en particulier, lève le voile sur celles qui ont toujours été pointées du doigt, désignées à tort comme coupables sans autre forme de procès, pour les entendre, les comprendre et les faire comprendre.

Maîtresse "d'un homme marié", pourtant une pure fiction, nous le rappelons relate, avec une simplicité et une authenticité, le quotidien de bien des sénégalais et sénégalaises. Ces hommes et femmes qui subissent, dans la douleur, les aléas de la vie sans avoir une simple épaule pour pleurer ou une main tendue pour se relever.



Par ailleurs, MARODI a aujourd'hui l'accord et les encouragements du Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA), seule autorité habilitée à contrôler les productions audiovisuelles publiques, et auprès de qui MARODI s'est engagée à toujours œuvrer dans le respect des sensibilités des téléspectateurs. Le CNRA a en effet perçu en MARODI la responsabilité, l'éthique et la déontologie qui doivent habiter les acteurs de l'audiovisuel.



MARODI se donnera la liberté totale dans le respect des consignes de l'autorité habilitée à poursuivre son œuvre et précise de ne jamais avoir à associer qui que ce soit dans l'écriture de ses scénarii comme évoqué dernièrement.



Merci à vous, fans, acteurs de la grande famille de l'audiovisuel et du cinéma Sénégalais, qui avez fait de ce combat le vôtre.



Merci à vous qui faites chaque jour de MARODI le leader de la production audiovisuelle au Sénégal.



