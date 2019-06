Autonomisation des femmes: Mme Ndèye Saly Diop Dieng porte la voix de la gent féminine En marge du premier sommet africain sur les mutilations génitales et les mariages d’enfants, la Banque mondiale a organisé une rencontre ministérielle sur le thème : « investir dans l’autonomisation des femmes et le capital humain en tant que stratégie de développement pour la croissance ».

Madame Ndèye Saly Diop Dieng, Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, a présidé la cérémonie officielle, au cours de laquelle, elle a prononcé un discours au nom du gouvernement du Sénégal.



Dans son allocation, Mme Ndèye Saly Diop Dieng a dit la volonté du Sénégal de participer au projet Sweed, dont l’objectif est de partager les expériences des pays membres du projet d’autonomisation des femmes et dividende au Sahel.



Financé à hauteur de 295 millions de dollars USD, le projet a été conçu à l’initiative de 7 présidents (du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad).



En vigueur depuis 2015, il se concentre sur les zones et territoires avec de multiples fragilités (prévalence élevée du mariage des enfants, des grossesses précoces, la déscolarisation des filles etc.).



Selon Madame le ministre, la participation du Sénégal à ce projet Sweed, « ne sera que bénéfique, afin d’accélérer la transition démographique et modifier les normes et pratiques néfastes qui freinent l’avancement des femmes ».

