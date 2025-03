Autonomisation des femmes : Sangalkam montre l’exemple avec la Maison des Femmes et 10 millions FCfa La Commune de Sangalkam a marqué la Journée Internationale de la Femme, célébrée ce samedi 8 mars 2025, par une cérémonie solennelle et historique, marquée par l’inauguration de la Maison des Femmes et l’annonce d’un financement de 10 millions FCFA destiné à soutenir les initiatives féminines.

L’événement, qui s’est déroulé à la Cité Nouvelle Horizon, Keur Ndiaye Lo, a réuni des personnalités de premier plan, des représentants locaux et les femmes de la commune, unies pour célébrer l’autonomisation et l’émancipation des femmes.



Le maire de Sangalkam, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow, dans son discours inaugural, a salué « les vaillantes femmes de la Commune de Sangalkam qui ont participé activement à l’organisation de cette importante cérémonie ». Il a rappelé que cette journée du 8 mars 2025 se distingue par son cachet particulier, avec l’inauguration de la Maison des Femmes, un projet phare pour l’autonomisation des femmes de la commune.



« Nous avons choisi de rompre avec les journées marquées par les festivités, pour nous engager, avec les femmes de la Commune de Sangalkam, dans la voie du développement véritable », a déclaré le maire. Il a également souligné que cette initiative s’inscrit dans le thème de la Journée Internationale des Droits des Femmes 2025 : « Les femmes : droits, équité et autonomisation au cœur de la Vision Sénégal 2050 : les femmes s’engagent et mobilisent les communautés ».



La Maison des Femmes de Sangalkam, décrite comme « un bijou sorti de terre », est un lieu multifonctionnel destiné à renforcer les capacités des femmes. « Cette Maison n’est point un lieu de repos mais un lieu de travail, un site avec beaucoup de fonctionnalités où pourront se tenir des séances de formation, des rencontres, des échanges, des activités de commercialisation des produits des différents GIE de femmes de la commune », a expliqué le maire.



Ce projet, financé sur fonds propres par la commune, est une première au Sénégal. Il témoigne de l’engagement de la municipalité à soutenir l’autonomisation des femmes. « Cette Maison de la Femme que nous inaugurons appartient à toutes les femmes de la commune. Elle va favoriser l’accès à l’information, encourager la participation des femmes, promouvoir les mécanismes de responsabilisation et développer chez les femmes des capacités organisationnelles et de mobilisation des ressources pour résoudre les problèmes », a-t-il ajouté.



En plus de l’inauguration de la Maison des Femmes, le maire a annoncé un soutien financier de 10 millions FCFA destiné aux femmes de la commune. « Charité bien ordonnée commençant par soi-même, nous mettons à votre disposition un montant de 10 millions, témoin de notre engagement et de notre détermination à vous accompagner », a-t-il déclaré. Ce financement vise à soutenir les initiatives entrepreneuriales des femmes et à renforcer leur rôle dans le développement socio-économique de la commune.



Le choix des marraines de cette cérémonie, Madame Maïmouna DIEYE, Ministre de la Famille et des Solidarités, et le Docteur Aïda Mbodji, Directrice Générale de la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), n’est pas fortuit. Ces deux personnalités incarnent l’engagement de l’État et des institutions à soutenir l’autonomisation des femmes. « Le Ministère de la Famille et des Solidarités et la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) sont deux leviers qui pourront venir en appuyer la politique d’autonomisation des femmes que nous voulons hardie », a souligné le maire.



Le maire a également rappelé que l’autonomisation des femmes passe par des actions concrètes telles que le renforcement de la santé maternelle, l’éducation de qualité des jeunes filles, la formation des femmes et l’augmentation de leur accès aux opportunités, au crédit et à l’autonomie. « Les collectivités locales devraient toutes travailler pour instaurer un climat propice à l’investissement, à l’emploi et à la croissance et à rendre autonomes les femmes en investissant dans leurs capacités », a-t-il insisté.



En conclusion, le maire a loué « l’esprit d’entreprenariat, la résilience et la créativité » des femmes de Sangalkam. « Nous louons votre esprit d’entreprenariat, votre résilience et votre créativité. C’est le lieu pour moi de partager ces moments d’exposition qui attestent déjà de votre désir et de vos capacités de mobiliser vos compétences dans le cadre de votre autonomisation », a-t-il déclaré.



La cérémonie s’est terminée sur une note d’espoir et de détermination, avec un vibrant « Vive les femmes de la commune de Sangalkam ! » lancé par le maire, sous les applaudissements des participants.



Birame Khary Ndaw



