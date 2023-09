Autonomisation des jeunes, appui aux Pme : Tony Elumelu honoré par des leaders éminents pour son engagement

Selon une note d’information, ces éminents dirigeants ont exprimé leur admiration pour Tony Elumelu, qui est également président de United Bank for Africa (Uba) Plc, reconnaissant son engagement indéfectible en faveur de l'autonomisation des jeunes, son plaidoyer pour l'entrepreneuriat et son dévouement à la croissance des petites et moyennes entreprises (Pme) à travers le continent.



Ces distinctions ont été accordées à Tony Elumelu lors de la table ronde du petit-déjeuner Tef-Pnud, tenue en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies (Agnu) à New York.



Ce rassemblement a également servi de plate-forme pour le lancement du rapport d'impact de la Fondation Tony Elumelu (Tef) intitulé « Le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu : une décennie d'impact ».



Le président Bola Tinubu, représenté par l'honorable ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Doris Uzoka-Anite, a exhorté les autres Africains compétents à suivre les traces de Tony Elumelu en investissant dans l'autonomisation des jeunes. Elle a souligné l'importance de veiller à ce que le continent devienne autonome et ne dépende plus de donateurs étrangers, soulignant le rôle de Tony Elumelu dans la stimulation des investissements, le soutien aux Pme et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des start-ups.



La même source informe que Sanwo-Olu, en accord avec le ministre, a reconnu les efforts de Tony Elumelu pour autonomiser et former les jeunes. Il a noté que ces efforts s'alignent parfaitement sur les initiatives de l'État de Lagos en matière d'autonomisation économique et de réduction de la pauvreté.



Ahunna Eziakonwa, sous-secrétaire générale du Pnud et directrice du Bureau régional pour l'Afrique, a exprimé son immense inspiration par la vision de Tony Elumelu pour la jeunesse africaine. Elle a souligné la passion partagée entre le Pnud et Tony Elumelu pour la promotion du développement humain et la possibilité pour les individus de façonner leur destin.



Eziakonwa a expliqué la raison du partenariat continu du Pnud avec Tef, soulignant l'impact potentiel d'avoir dix individus comme Tony Elumelu investissant chacun 100 millions de dollars dans les jeunes au cours de la prochaine décennie.



Dans sa présentation, Tony Elumelu a félicité tous les partenaires, y compris l'Unicef, le Pnud et Uba, reconnaissant le soutien important de Uba. Il a rappelé au public la création du financement de capital d'amorçage Tef, soulignant ses racines dans sa vision d'apporter des changements en Afrique en utilisant des solutions africaines.



Tony Elumelu a articulé l'objectif collectif : « voir les jeunes entrepreneurs africains créer des entreprises durables et générer des emplois verts viables, afin que nos jeunes ne soient pas laissés pour compte dans l'inévitable économie verte vers laquelle le monde passera ».



Il a passionnément appelé à une collaboration accrue pour donner la priorité aux jeunes africains, favoriser les activités économiques et atténuer la pauvreté. Il a souligné l'importance de la balise allumée par Tef et la nécessité qu'elle brille encore plus avec le soutien et la collaboration de tous. Il a souligné l'urgence de fournir un soutien économique aux jeunes Africains, de faire face à l'impact du changement climatique et de mettre fin aux migrations et aux difficultés auxquelles sont confrontés les jeunes du continent.

