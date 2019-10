Autopsie : Les corps de Abdou Elinkine Diatta et Cie doivent être transférés à Dakar

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2019 à 19:12 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République, Macky Sall est interpellé, selon le Directeur exécutif de la Section sénégalaise d’Amesty international Seydi Gassama. Il informe que « devant l'impossibilité de pratiquer une autopsie à Ziguinchor, les corps de Abdou Elinkine Diatta et de 2 autres personnes tuées à Mlomp par des hommes armés le dimanche 27 octobre 2019, doivent être transférés à Dakar dans des services compétents ».



En outre, le droit de l’hommiste a laissé entendre que « l'Etat doit tout mettre en œuvre pour arrêter et traduire en justice les auteurs du meurtre de Abdou Elinkine Diatta ». « L’impunité nourrit la violence et elle n’a que trop duré en Casamance », prévient Seydi Gassama.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos