Autoroute Ila Touba : Les employés face à la presse pour réclamer leurs indemnités

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018 à 16:59

A quelques jours de l’ouverture de l’autoroute Ila Touba, les travailleurs engagés par une entreprise chinoise chargée de la construction de l’infrastructure, sortent de leur chantier pour exiger leur dû. Ils ont rencontré, ce matin, la presse, à Thiès, pour réclamer leur indemnités de fin de contrat, du moment où la construction de l’autoroute s’est faite en un délai plus court ; 3 ans au lieu des 5 initialement prévus.



Les travailleurs interpellent ainsi le président de la République et les chefs religieuses du pays. Ndongo Dieng, leur porte-parole, déclare au micro de Zik Fm que «le projet autoroute Ila Touba était conçu sur une durée de 5 ans. On a pu réaliser l’ouvrage sur 3 ans. Maintenant, le promoteur nous dit qu’ils ne vont pas payer les indemnités de fin de contrat.



On a travaillé plus de 9 mois sans contrat écrit et c’est bien mentionné dans le Code du travail que les contrats qui n’ont pas été écrits doivent être requalifiés en Cdi. Nous réclamons la requalification de nos contrats pour qu’on puisse bénéficier de ces indemnités de fin de contrat».

