Autoroute « Ila Touba »: Un accident fait 3 morts et deux blessés graves

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 08:15 | | 0 commentaire(s)|

Trois personnes ont été tuées et deux grièvement blessées dans un accident de voiture survenu dans la nuit du mardi au mercredi sur l’autoroute Ila Touba. Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule de transport appelé « Allo Dakar » après l’éclatement d’un des pneus et a heurté ensuite la barrière de sécurité.



Les éléments de la 22e compagnie des sapeurs-pompiers de Diourbel, alertés, ont évacué les corps sans vie et les blessés au niveau de l’hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel.

