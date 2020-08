Autoroute à péage “Ila Touba”/ Les chinois se retirent: L’Etat à la recherche d'un nouveau concessionnaire

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Août 2020 à 10:18

Les Chinois, constructeurs de l’autoroute à péage ‘’Ila Touba’’, vont, incessamment, se retirer. Ainsi, un appel d’offres a été lancé depuis le 7 août, par le gouvernement. L’initiative consiste à trouver un nouveau concessionnaire.



Les aspirants doivent avoir un chiffre d’affaires d’au moins 40 milliards F Cfa, durant les 5 dernières années, dans le domaine de la gestion de l’exploitation ou de la gestion et de l’entretien d’infrastructures routières, autoroutières ou ferroviaires.



Et, ils devront également se prévaloir d’avoir exécuté, au cours des 15 dernières années, c’est-à-dire de 2005 à 2019, deux contrats d’exploitation d’autoroute ayant généré chacun, au moins 20 milliards de FCfa.



